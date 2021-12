Bologna-Fiorentina, le probabili formazioni: in attacco torna un big (Di domenica 5 dicembre 2021) Stanno vivendo momenti di forma simili Bologna e Fiorentina, appaiate entrambe a ventiquattro punti. Mihajlovic vuole continuare a stupire e dare continuità al progetto, compiendo il tanto desiderato salto di qualità. Italiano, dal canto suo, è pronto a far dei cambi per far rifiatare i suoi, ma con l’intento di portare a casa i tre punti. Ecco le probabili scelte dei due allenatori: Fiorentina Bologna formazioni Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow. Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Sottil. Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Stanno vivendo momenti di forma simili, appaiate entrambe a ventiquattro punti. Mihajlovic vuole continuare a stupire e dare continuità al progetto, compiendo il tanto desiderato salto di qualità. Italiano, dal canto suo, è pronto a far dei cambi per far rifiatare i suoi, ma con l’intento di portare a casa i tre punti. Ecco lescelte dei due allenatori:(3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow.(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Sottil.

Advertising

Tartaruga1991L : Buona domenica. Il menù sportivo di oggi: ore 12.30 Bologna-Fiorentina derby dell'Appenino, ore 15. Venezia-Verona… - blab_live : #SerieA, #BolognaFiorentina @BfcOfficialPage @acffiorentina sfida per il salto di qualità! Probabili formazioni,… - GHMFelix : RT @Swahilisokanews: RATIBA LEO #EPL ? 17:00 Leeds vs Brentford Man Utd vs Crystal Palace Spurs vs Norwich ? 17:30 Aston Villa vs Leices… - __Furiaceca : Ho appena notato che Bologna Fiorentina giocano fra poco 12:30 e anche questo ci interessa, già la Juve oggi non deve sbagliare! - fiorentinastats : RT @vfishkia: La Fiorentina non perde a Bologna dal 24 febbraio 2013 (in panchina c'era Montella). Nelle ultime 10 partite al Dall'Ara 3 vi… -