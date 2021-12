Bologna Fiorentina 2-3: Italiano sbanca il Dall’Ara e torna a vincere in trasferta (Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Bologna e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Fiorentina MOVIOLA 1? Inizia la sfida al Dall’Ara. 2? De Silvestri si scontra con Biraghi che resta a terra, primo duello aereo del match. 7? Fase di studio in questo inizio partita. 8? Problemi di grip per i calciatori viola, Vlahovic già costretto al cambio degli scarpini. Ma si continua a scivolare sul manto erboso del Dall’Ara. 10? Primo squillo di Gonzalez, azione insistita della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadiosi affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Inizia la sfida al. 2? De Silvestri si scontra con Biraghi che resta a terra, primo duello aereo del match. 7? Fase di studio in questo inizio partita. 8? Problemi di grip per i calciatori viola, Vlahovic già costretto al cambio degli scarpini. Ma si continua a scivolare sul manto erboso del. 10? Primo squillo di Gonzalez, azione insistita della ...

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Bologna ?? Serie A ? 12:30 CET ?? Stadio Renato Dall'Ara Powered by #SYNLABItalia Guarda la part… - CarolRadull : 2:30P.M | Bologna Vs Fiorentina 5:00 P. M | Spezia Vs Sassuolo 5:00 P. M | Venezia Vs Verona 8:00 P.M | Sampdori… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Bologna-Fiorentina 2-3, Vlahovic trascina il club gigliato al quinto po… - sportli26181512 : Fiorentina, le pagelle di CM: Maleh e Biraghi sugli scudi: Bologna-Fiorentina: 2-3 Terracciano 6: nulla da segnalar… - MicheleTossani : A impressionare della #Fiorentina è stata soprattutto la riaggressione, che ha impedito quasi sempre al #Bologna di… -