Bologna-Fiorentina 2-3, Barrow: "Ho cercato di aiutare la squadra. Il mio obiettivo è la doppia cifra" (Di domenica 5 dicembre 2021) L'attaccante del Bologna, Musa Barrow, al termine del match della sedicesima giornata di Serie A 2021/2022 perso 2-3 con la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Questa partita dovevo giocare davanti, ho lavorato in settimana per andare più in profondità, e sapevo che Svanberg aveva i piedi per quel lancio: ho trovato la palla giusta e ho cercato di calciare il più veloce possibile perché il portiere stava uscendo. A me piace più ricevere palla, però in questa partita c'era bisogno di me davanti, ho cercato di aiutare la squadra. Voglio fare meglio dell'anno scorso, andare in doppia cifra è il mio obiettivo". SportFace.

