Bologna-Fiorentina 2-3, ai viola il derby dell’Appennino (Di domenica 5 dicembre 2021) Bologna (ITALPRESS) – La Fiorentina espugna il Dall’Ara e si prende il derby dell’Appennino. Il colpo di testa di Maleh, la punizione di Biraghi e il rigore di Vlahovic regalano ai toscani i 3 punti che valgono il quinto posto in classifica a quota 27. Resta fermo a 24 il Bologna a cui non bastano le reti di Barrow e Hickey. Con De Silvestri e Dijks sugli esterni è una difesa a 5 per Mihajlovic che, orfano dell’infortunato Arnautovic, lancia Barrow e Sansone in attacco arretrando Soriano in mediana. Maleh nei tre di centrocampo è la mossa a sorpresa di Italiano per l’undici viola dove ritrova spazio dal primo minuto Gonzalez. Proprio dai piedi dell’uruguaiano arriva la prima conclusione della partita: sinistro a giro dal limite che termina di poco a lato alla destra della porta difesa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021)(ITALPRESS) – Laespugna il Dall’Ara e si prende il. Il colpo di testa di Maleh, la punizione di Biraghi e il rigore di Vlahovic regalano ai toscani i 3 punti che valgono il quinto posto in classifica a quota 27. Resta fermo a 24 ila cui non bastano le reti di Barrow e Hickey. Con De Silvestri e Dijks sugli esterni è una difesa a 5 per Mihajlovic che, orfano dell’infortunato Arnautovic, lancia Barrow e Sansone in attacco arretrando Soriano in mediana. Maleh nei tre di centrocampo è la mossa a sorpresa di Italiano per l’undicidove ritrova spazio dal primo minuto Gonzalez. Proprio dai piedi dell’uruguaiano arriva la prima conclusione della partita: sinistro a giro dal limite che termina di poco a lato alla destra della porta difesa ...

Advertising

acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Bologna ?? Serie A ? 12:30 CET ?? Stadio Renato Dall'Ara Powered by #SYNLABItalia Guarda la part… - CarolRadull : 2:30P.M | Bologna Vs Fiorentina 5:00 P. M | Spezia Vs Sassuolo 5:00 P. M | Venezia Vs Verona 8:00 P.M | Sampdori… - FirenzePost : Fiorentina vince a Bologna (2-3) col batticuore e vola verso l’Europa. Gol di Maleh, Biraghi e Vlahovic. Pagelle - blogsicilia : #notizie #sicilia Bologna-Fiorentina 2-3, ai viola il derby dell’Appennino - - zazoomblog : Bologna-Fiorentina 2-3 ai viola il derby dellAppennino - #Bologna-Fiorentina #viola #derby -