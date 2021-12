Bologna | Dominguez | «Verratti il mio riferimento Anche questi tre sono impressionanti»

Advertising

FiorentinaUno : Qui Bologna, Dominguez: 'Studio Barella e Verratti, ma quello che mi ha impressionato di più...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Dominguez: 'Verratti è il mio centrocampista preferito, lo seguo con attenzione' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Dominguez: 'Verratti è il mio centrocampista preferito, lo seguo con attenzione' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Dominguez: 'Verratti è il mio centrocampista preferito, lo seguo con attenzione' - apetrazzuolo : BOLOGNA - Dominguez: 'Verratti è il mio centrocampista preferito, lo seguo con attenzione' -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Dominguez

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Le formazioni ufficiali di- Fiorentina, 16a giornata di Serie A:(3 - 4 - 2 - 1) : Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg,, Dijks; Soriano, Sansone; Barrow. All. : Mihajlovic. Fiorentina (4 - 3 - 3) : Terracciano; Biraghi, ...(3 - 4 - 2 - 1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg,, Dijks; Soriano, Sansone; Barrow. All: Mihajlovic. A Disposizione: Molla, Bardi, Binks, Hickey, Bonifazi,...Dijks al posto di Hickey e attacco formato da Sansone, Soriano e Barrow: sono queste le scelte di Mihajlovic per la sfida contro la Fiorentina. In difesa formano il reparto Soumaoro, Theate, Medel e..Diretta Bologna Fiorentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, risultato live del match della sedicesima giornata d’andata di Serie A.