Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti domenica 5 dicembre

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a2021. Prosegue ininterrottamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite fin dall’inizio dell’emergenza Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 2.219 nuovi, 3, 119 ricoverati in terapia intensiva, 656 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Veneto

E' quanto si legge neldel Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità di oggi. poi il(2.560), il Lazio (1.832), l'Emilia Romagna (1.610) e la Campania (1.216)....è anche il terzo territorio italiano (dopo la Campania e il) in cui è stata sequenziata la variante Omicron : positiva una donna vaccinata di ritorno dal Sudafrica. Ma mentre il...Con un migliaio di positivio in piuù rispetto a ieri, il Veneto continua ad essere sotto il bombardamento della quarta ondata ...Il Veneto registra 2.219 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore per un totale da inizio pandemia di 530.582 casi. Le nuove vittime sono 3, che portano a 12.003 il numero dei decessi dall'inizio della ...