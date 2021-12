Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti domenica 5 dicembre

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 2.990 nuovi, 8, 23.668 tamponi molecolari, 766, 124 in terapia intensiva, 955 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Lo riporta ildella Regione Veneto che evidenzia come i casi attualmente positivi siano ...FRIULI VENEZIA GIULIA Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.117 tamponi molecolari sono ...Ieri sono stati registrati 16.632 (quasi tremila in) e 75 . Nove i casi di in Italia. ... Lo riferisce ildella Regione. Crescono ancora i ricoveri negli ospedali. I posti letto ...Il bollettino dell’emergenza Coronavirus della Lombardia aggiornato a domenica 5 dicembre 2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Lombardia, una delle ...Diminuiscono i casi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore ne sono stati 15.021, secondo quanto emerso dal bollettino di oggi, domenica 5 dicembre. Altri 43 morti da ieri. Sono 15.021 i nuovi casi Covid ...