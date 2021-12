Bollettino Covid di ieri 4 dicembre 2021 | 16 632 contagi tremila in Lombardia e 75 morti Nove i casi di Omicron

Advertising

eziomauro : Covid Italia, il bollettino del 4 dicembre: 16.632 nuovi positivi e 75 decessi - Adnkronos : Dati in tempo reale: il bollettino #Covid Italia di oggi. - Adnkronos : Covid in #Francia, il bollettino. #ultimora - infoitinterno : Covid oggi Sicilia, 836 nuovi contagi: bollettino 3 dicembre - infoitinterno : Covid Sicilia, il bollettino: 549 contagi su 25.952 tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

...con più decisione le prime dosi di vaccino anti -in Veneto. Ieri sono state 3.218 le inoculazioni a persone che mai prima si erano presentate in un centro vaccinale. Lo riferisce il...LAZIO - Sono 1.832 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 dicembre 2021, secondo i numerideldella regione. Registrati altri 7 morti. A Roma, segnalati 946 casi. "Oggi nel Lazio ...Da ieri ci sono stati 5 morti, di cui solo uno verificatosi oggi e gli altri nei giorni precedenti, portando il numero complessivo delle vittime a 7.223 da inizio pandemia. Sono 836 i nuovi contagi da ...Sono invece 732 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite I morti sono stati 5 e il totale delle vittime siciliane del covid sale così a 7.228 ...