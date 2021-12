Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti domenica 5 dicembre

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2021. Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, alle prese con la difficile lotta alla diffusione dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 1.325 nuovi, 1 morto, 15.020 tamponi molecolari, 22 ricoverati in terapia intensiva, 330 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Aumentano in Campania tasso di contagio e ricoveri per il Covid. Dai dati del bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale emerge che sono 1.325 i positivi su un totale di 31.268 test ... Coronavirus, il BOLLETTINO della CAMPANIA di domenica 5 dicembre 2021: ecco i numeri su nuovi contagi, morti e guariti della Regione.