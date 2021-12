(Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - “Lasarebbe stato unper chi non è ricco solo per sinistra e Cinquestelle,alcuno: gli aumenti dellecubano 8 miliardi, la240 milioni, cioè un trentaduesimo. Basta prendere in giro gli italiani”. Così Andrea, deputato di Forza Italia.

TV7Benevento : Bollette: Ruggieri (Fi), 'patrimonialina costo per non ricchi e senza benefici'... -

Il Dubbio

... Da dove viene l'aumento dei prezzi elettrici? , e Annalisa Corrado (Kyoto Club) e Gianluca Ruggieri (Università dell'Insubria) Dietro al caro bollette c'è la mancata transizione ecologica , che ...