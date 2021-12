“Bollette più care per colpa vostra”: M5s, Lega e Forza Italia si rimpallano la responsabilità (Di domenica 5 dicembre 2021) Ha iniziato il ministro grillino Patuanelli, dando la colpa del caro Bollette alla “destra” (rappresentata per l’esponente M5s da Lega e Forza Italia). Una accusa rimandata al mittente dal Carroccio e dal partito di Berlusconi. Il motivo è semplice: la maggioranza non si è messa d’accordo su dove trovare le risorse per il taglio delle Bollette. Da una parte la Lega che chiedeva il taglio al reddito di cittadinanza, dall’altra M5s e sinistra che volevano un ulteriore balzello per chi guadagna più di tremila euro al mese. Alla fine, la stangata arriverà, tra il gioco del rimpallo di respobsabilità. LEGGI ANCHE Bollette, gli aumenti del 40% torneranno a fine anno. L'emergenza energetica finirà solo nel 2023 Draghi impedisce l'aumento delle ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 dicembre 2021) Ha iniziato il ministro grillino Patuanelli, dando ladel caroalla “destra” (rappresentata per l’esponente M5s da). Una accusa rimandata al mittente dal Carroccio e dal partito di Berlusconi. Il motivo è semplice: la maggioranza non si è messa d’accordo su dove trovare le risorse per il taglio delle. Da una parte lache chiedeva il taglio al reddito di cittadinanza, dall’altra M5s e sinistra che volevano un ulteriore balzello per chi guadagna più di tremila euro al mese. Alla fine, la stangata arriverà, tra il gioco del rimpallo di respobsabilità. LEGGI ANCHE, gli aumenti del 40% torneranno a fine anno. L'emergenza energetica finirà solo nel 2023 Draghi impedisce l'aumento delle ...

