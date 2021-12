Bollette-killer | 1 300 euro in più per famiglia all' anno | chi avrà lo sconto | una pessima sorpresa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ledi luce e gas alle stelle spaventano gli italiani: la mazzata sarà di quelle sanguinose. E così il governo prova a metterci una pezza, che però sembra destinata a lasciare scoperto gran parte del buco. Infattti la dote messa a disposizione col nuovo maxi-emendamento sulla manovra - che porta il fondo contro il caro-da 2 a 2,8 miliardi dicirca - non sembra in grado di incidere significativamente sulla situazione, soprattutto in considerazione del fatto che è inverno, il periodo di maggior consumo per luce e gas a causa delle temperature rigide. A fare due conti ci ha pensato il Codacons, che ha stimato in 500l'l'aumento di esborso medio per unatipo con due figli. Calcoli ancor più spaventosi da parte di Assoutenti, che tenendo conto ...