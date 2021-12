Blanca | anticipazioni 3^ puntata 6 dicembre | Ferrando si mette in guai seri

(Di domenica 5 dicembre 2021), la fiction con protagonista Maria Chiara Giannetta, torna lunedì 6, su Rai 1 dalle ore 21:20, con la terzaintitolata: Io balla da sola. Lerivelano che la protagonista scoprirà che Liguori è fidanzato con la giornalista Marinella e cercherà di convincersi di non provare nulla per lui. Tuttavia, il destino la porterà ad indagare su un caso che riguarda l'uomo da vicino, ovvero la sparizione del figlio della sua compagna.sarà convinta che sia stato rapito e deciderà di scendere in campo in prima persona andando incontro a conseguenze gravi per lei.cerca di convincersi di non provare nulla per Liguoriha dato l'impressione di provare un certo interesse nei confronti del suo collega Michele Liguori. Tuttavia, ...

, Maria Chiara Giannetta rivela a Tv Talk: 'È un personaggio malinconico e solare' Ogni lunedì in prima serata su Rai1 va in onda, fiction di Rai1 incentrata su una ragazza cieca che collabora con la polizia. Ad interpretare la protagonista c'è la giovane attrice Maria Chiara Giannetta che è stata ospite nella puntata di ...In Tv Talk Maria Chiara Giannetta parlerà Massimo Bernardini anche di questo ultimo lavoro, fornendo delle piccolesu, la serie che in queste prime puntate è stata premiata ...Blanca, Giuseppe Zeno oltre l'ispettore Michele Liguori: "Presto interpreterò un altro poliziotto" Domani sera andrà in onda la terza puntata di Blanca ...Sanremo 2022 scalda i motori e Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse per il terzo anno consecutivo, annuncia in diretta al Tg1 i nomi dei cantanti Big in gara. Il tutto a quasi due.