Biella, parla l'uomo della protesi in silicone: "Mi avete rovinato la vita" (Di domenica 5 dicembre 2021) . L'Ordine dei Medici di Biella verso il procedimento disciplinare Il medico di Biella no vax che in un hub vaccinale aveva mostrato una protesi in silicone al posto del vero braccio è stato raggiunto presso la sua abitazione da numerosi giornalisti, ma a tutti chiede di andate via e ripete "Mi avete rovinato la vita". Guido Russo, questo il nome del medico dentista attualmente accusato di truffa e sospeso dall'albo dei medici odontoiatri perché non vaccinato, inoltre, minaccia di chiamare i carabinieri a chi insiste. Leggi anche: parla L'INFERMIERA DI Biella CHE HA SCOPERTO LA TRUFFA DEL BRACCIO IN silicone La posizione di Russo si aggrava anche perché l'ordine dei Medici di Biella ha deciso di ...

