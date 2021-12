Biella, l'odontoiatra beccato col braccio in silicone all'hub vaccinale: "La mia vita è rovinata" (Di domenica 5 dicembre 2021) commenta No vax col braccio in silicone, ecco la protesi comprata online - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Tutto il mondo parla di lui. Guido Russo , l'odontoiatra denunciato a Biella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 5 dicembre 2021) commenta No vax colin, ecco la protesi comprata online - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Tutto il mondo parla di lui. Guido Russo , l'denunciato a...

Advertising

TgLa7 : Braccio di #silicone: sarebbe un medico odontoiatra biellese di 57 anni sospeso dalla professione perché non vaccin… - Corriere : Il dentista no vax con il braccio di silicone denunciato per truffa - MediasetTgcom24 : E' un odontoiatra no vax di Biella l'uomo beccato col braccio in silicone all'hub vaccinale #silicone… - fr4nc15_93 : 'La mia vita è rovinata' Per colpa di chi scusa? - msn_italia : Biella, l'odontoiatra beccato col braccio in silicone all'hub vaccinale: 'La mia vita è rovinata' -