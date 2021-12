Biathlon, Tommaso Giacomel fa sognare ed è 7° nell’inseguimento di Oestersund. Successo per Christiansen (Di domenica 5 dicembre 2021) Si è appena conclusa la pursuit 12,5 km maschile valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. Ad uscire vincitore a Oestersund (Svezia) è il norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, che con una grande gara recupera dalla quinta posizione di partenza e termina la sua prova in 30:14.8 (0+0+1+0). Per lui si tratta della seconda vittoria individuale in carriera, l’undicesima contando anche le gare a squadre. Seconda piazza per il vincitore della sprint di giovedì, lo svedese Sebastian Samuelsson, che conclude la sua gara a 9”8 dalla vetta (1+1+1+1), mentre finisce terzo il francese Emilien Jacquelin che, come lo scandinavo, perde una posizione rispetto alla partenza e termina a 11”0 di ritardo (0+0+2+1). A chiudere la top5 troviamo il ceco Michal Krcmar, quarto a 51”5 (0+0+1+0), e il finlandese Tero Seppala, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Si è appena conclusa la pursuit 12,5 km maschile valida per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di. Ad uscire vincitore a(Svezia) è il norvegese Vetle Sjaastad, che con una grande gara recupera dalla quinta posizione di partenza e termina la sua prova in 30:14.8 (0+0+1+0). Per lui si tratta della seconda vittoria individuale in carriera, l’undicesima contando anche le gare a squadre. Seconda piazza per il vincitore della sprint di giovedì, lo svedese Sebastian Samuelsson, che conclude la sua gara a 9”8 dalla vetta (1+1+1+1), mentre finisce terzo il francese Emilien Jacquelin che, come lo scandinavo, perde una posizione rispetto alla partenza e termina a 11”0 di ritardo (0+0+2+1). A chiudere la top5 troviamo il ceco Michal Krcmar, quarto a 51”5 (0+0+1+0), e il finlandese Tero Seppala, ...

AlfioStrano : Un fantastico Tommaso Giacomel ???? trova il miglior risultato in carriera nell'inseguimento di Ostersund. Nella staf… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ???? #Biathlon | #OST21 ???? Vetle #Christiansen ???? trionfa nell'inseguimento! ???? Il norvegese trova lo zero decisivo al… - vitasportivait : ???? #Biathlon | #OST21 ???? Vetle #Christiansen ???? trionfa nell'inseguimento! ???? Il norvegese trova lo zero decisivo… - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento uomini Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer e Tommaso Giacomel cercano l’impresa -… - Quelchepassa : RT @a_autieri: Tommaso Giacomel mi esalta come pochissimi altri in qualsiasi cosa #biathlon -