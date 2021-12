Biathlon | Francia trionfante nella staffetta femminile a Östersund | Italia sesta e bene Samuela Comola

(Di domenica 5 dicembre 2021) “Les jeux sont faits“. Si attendeva il primo sigillo in casa francese in questa stagione 2021-2022 deled è spettato allacentrare il bersaglio. Per la compagine transalpina, dunque, l’ottavo podio dell’annata viene griffato dal gusto dolcissimo della vittoriatappa di(Svezia) firmata da Anais Bescond (0+2), Anais Chevalier-Bouchet (0+0), Julia Simon (0+1) e da Justine Braisaz-Bouchet (0+1). Quattro, quindi, le ricariche usate dal quartetto d’Oltralpe, con Simon che ha fatto la differenzaterza frazione e poi Braisaz spettacolare soprattutto nell’ultimo poligono in piedi con velocità di esecuzione siderale. Una serie di tiro a cui ha fatto seguito il sorriso dell’atleta francese. Alle spalle dellahanno ...

Chiccog17 : La Francia ritrova una Julia Simon competitiva e conquista con margine la 1^staffetta stagionale. Sorprendente piaz… - vitasportivait : ???? #Biathlon | #OST21 ???? Dominio Francia ???? nella staffetta femminile! ?? Il quartetto Bescond-Chevalier-Simon-Bra… - OA_Sport : #BIATHLON Arriva il primo successo francese in questa stagione con la staffetta femminile a Oestersund, Italia in s… - sportface2016 : #OST21 #Biathlon, l'ordine di arrivo della staffetta femminile di #Oestersund 2021: dominio #Francia davanti a Bie… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Biathlon: la Staffetta femminile è dominata dalla Francia, Italia sesta #biathlon #biathlon #5Dicembre #biathlon https://t.… -

Lavince la staffetta femminile di Oestersund 2021 , la prima della Coppa del Mondo 2021/2022 di. Frazioni solide per le transalpine Bescond, Chevalier - Bouchet, Simon e Braisaz - ...... valida per la Coppa del Mondo di. Sulle nevi di Oestersund (Svezia) assisteremo a una ...ad una Germania forse non ancora pronta per giocarsela alla pari con le due favorite e ad una..."Les jeux sont faits". Si attendeva il primo sigillo in casa francese in questa stagione 2021-2022 del biathlon ed è spettato alla staffetta femminile centrare il bersaglio. Per la compagine transalpi ...Biathlon, l'ordine di arrivo della staffetta femminile di Oestersund 2021: la Francia vince davanti a Bielorussia e Svezia, Italia sesta ...