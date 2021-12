Berlino | quando esce lo spin-off de La Casa di Carta | data di uscita | trama | cast e anticipazioni della serie Netflix

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 dicembre 2021) Da pochi giorni sono disponibili sugli ultimi e imperdibile episodiquinta stagione de Ladi, latv di successo spagnola, che stagione dopo stagione ha appassionato milioni di telespettatori in tutto il mondo. Solo così, con l’ultimo episodio, si saprà come andrà a fine la rapina che ha tenuto sul fiato tutti: la banda avrà un altro colpo in mente? E se molti già conoscono la risposta e altri stanno trovando il tempo per vedere la, la domanda dei fan resta una:ci sarà lo-off su, uno dei protagonisti più amati?lo-off de Ladi ...