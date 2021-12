Bergamo sarà capitale italiana del volontariato nel 2022 (Di domenica 5 dicembre 2021) “Finalmente possiamo dirlo: Bergamo è la capitale italiana del volontariato 2022!” Ad annunciarlo, domenica, il presidente del Centro Servizi volontariato Oscar Bianchi insieme al sindaco Giorgio Gori e all’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina. L’idea era stata lanciata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la terra orobica sarà la prima capitale nazionale del volontariato. D’altronde una realtà che riunisce 120mila volontari in 4300 associazioni ufficiali (ma poi ci sono anche tanti impegnati senza iscrizioni formali) non poteva che fare da apripista alla nuova esperienza. Nella Giornata del volontariato l’ufficialità della scelta e il calendario delle iniziative che si svolgeranno lungo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 5 dicembre 2021) “Finalmente possiamo dirlo:è ladel!” Ad annunciarlo, domenica, il presidente del Centro ServiziOscar Bianchi insieme al sindaco Giorgio Gori e all’assessora alle Politiche sociali Marcella Messina. L’idea era stata lanciata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la terra orobicala primanazionale del. D’altronde una realtà che riunisce 120mila volontari in 4300 associazioni ufficiali (ma poi ci sono anche tanti impegnati senza iscrizioni formali) non poteva che fare da apripista alla nuova esperienza. Nella Giornata dell’ufficialità della scelta e il calendario delle iniziative che si svolgeranno lungo ...

