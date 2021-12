Beautiful anticipazioni dal 6 al 11 dicembre 2021 | Eric vs Quinn

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nelle puntate dal 6 al 11della soap opera amanavedremoprendere una posizione netta nei confronti della Fuller dopo la sua strategia per ferire Brooke.dal 6 al 9vsperde la pazienza con la Fuller e decide di cacciarla via di casa. La donna è sconvolta e non crede alle sue orecchie. Lui l’accusa di essere un’ingrata e di aver approfittato della sua posizione per continuare a far del male al prossimo.però lo prega e spera in cuor suo che possa cambiare idea, maè irremovibile e decide di metterla alla porta....