Beatrice Venezi e il nuovo album dedicato all’empowerment femminile: “La bellezza? Mi ha creato problemi, ma non toglie nulla alla professionalità” (Di domenica 5 dicembre 2021) Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana e Direttore Principale dell’Orchestra Milano Classica, Beatrice Venezi è membro della Consulta femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura per il triennio 2019-2021 e tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale: dal Giappone alla Bielorussia, dal Portogallo al Libano, dal Canada all’Argentina, dagli Stati Uniti all’Armenia. Beatrice Venezi, oltre ad essere brava è anche bella e questo “ha creato e le sta creando problemi”. Non è un caso che il direttore abbia voluto dedicare il suo ultimo album “Heroines” (uscito pochi giorni fa) all’empowerment femminile. L’album raccoglie Preludi, Sinfonie, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Direttore Principale Ospite dell’Orchestra della Toscana e Direttore Principale dell’Orchestra Milano Classica,è membro della Consultadel Pontificio Consiglio per la Cultura per il triennio 2019-2021 e tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello internazionale: dal GiapponeBielorussia, dal Portogallo al Libano, dal Canada all’Argentina, dagli Stati Uniti all’Armenia., oltre ad essere brava è anche bella e questo “hae le sta creando”. Non è un caso che il direttore abbia voluto dedicare il suo ultimo“Heroines” (uscito pochi giorni fa). L’raccoglie Preludi, Sinfonie, ...

Advertising

FQMagazineit : Beatrice Venezi e il nuovo album dedicato all’empowerment femminile: “La bellezza? Mi ha creato problemi, ma non to… - infoitcultura : Musica: da Salomè alle Valchirie, sono le ‘Eroine’ di Beatrice Venezi - stefanodonno75 : Accademia italiana Pellegrini (Lingua e Cultura) e I Quaderni del Bardo Edizioni: IT Parade - Beatrice Venezi - statodelsud : Live In, Beatrice Venezi a Sky TG24: “Cambiare la narrazione sulle donne” - Pino__Merola : Live In, Beatrice Venezi a Sky TG24: “Cambiare la narrazione sulle donne” -