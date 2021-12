Basket | Serie A | Milano abbatte Brindisi | la Virtus Bologna supera Sassari all’overtime

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sono tre le partite disputate nel pomeriggio per la decima giornata dellaA di, ritornata in campo dopo la sosta per la prima finestra FIBA riservata alle Qualificazioni ai Mondiali 2023. Andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto, in attesa di scoprire i risultati delle altre sfide che chiudono questa domenica di grande. Nel primo match dell’Allianz Dome di Trieste i padroni di casa battono al foto-finish la Dolomiti Energia Trentino grazie ad un canestro di Grazulis sulla sirena finale(70-69). La squadra di coach Ciani aveva iniziato la sfida odierna nel migliore dei modi, trovandosi sul +6 a metà primo quarto (10-4) grazie all’asse Fernandez-Delia. Gli ospiti trentini si ricompongono subito e trovano un break di 0-7 con cui ribaltano il punteggio, chiudendo avanti di una sola lunghezza la prima frazione ...

Continua la marcia vincente della Ge. Vi. Vasto che, nell'8ª giornata del campionato di Serie C Gold, rispetta il pronostico e batte la Farnese Pallacanestro 89 - 70 e si conferma al secondo posto in classifica alle spalle dell'Amatori. Con Filippo Baldi Rossi tornato a disposizione di Attilio Caja, la Unahotels Reggiana arriva al PalaVerde per il confronto della decima di campionato con la Nutribullet Treviso.