Basket, Serie A: Brescia piega Venezia e ritrova il sorriso nel segno di Della Valle (Di domenica 5 dicembre 2021) Venezia, 4 dicembre 2021 " La Germani Brescia sconfigge 80 - 69 l' Umana Reyer Venezia alla ripresa Della Serie A di Basket dopo la pausa delle Nazionali e spezza una striscia negativa che era ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021), 4 dicembre 2021 " La Germanisconfigge 80 - 69 l' Umana Reyeralla ripresaA didopo la pausa delle Nazionali e spezza una striscia negativa che era ...

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket, Serie A: Brescia piega Venezia e ritrova il sorriso nel segno di Della Valle Venezia, 4 dicembre 2021 " La Germani Brescia sconfigge 80 - 69 l' Umana Reyer Venezia alla ripresa della Serie A di basket dopo la pausa delle Nazionali e spezza una striscia negativa che era arrivata a tre sconfitte consecutive. A mettere la sua firma in calce sul successo dei biancoblu ci ha pensato un ...

Basket, Serie A 2021 - 2022: netta vittoria della Germani Brescia, battuta la Reyer Venezia Nel secondo quarto la retina si vuole solo dopo due minuti con Petrucelli (25 - 17) . I padroni di casa sembrano gestire al meglio il vantaggio accumulato, con la Reyer Venezia che non riesce ad ...

Basket, Serie A: bentornato Michael Bramos, tripla dopo 9 mesi fuori Eurosport IT LIVE Brindisi-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di Serie A tra l’Happy Casa Brindisi e l’A|X Armani Exchange Milano, ...

Virtus Bologna-Dinamo Sassari oggi, Serie A basket: orario, canale tv, programma, streaming Riparte la Serie A di basket, e riparte anche la Virtus Bologna. Le V-nere ospitano in casa la Dinamo Sassari, guidata in panchina dal neo-coach Piero Bucchi (che ritorna a "casa", essendo lui bologne ...

