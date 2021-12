Basket, Serie A 2021-2022: Treviso e Napoli vincono e volano al terzo posto, secondo successo stagionale per Pesaro (Di domenica 5 dicembre 2021) Continua la decima giornata della Serie A 2021-2022 di Basket. Si sono da poco concluse tre partite che hanno visto i seguenti scontri: Treviso-Reggio Emilia, Pesaro-Varese e Napoli-Cremona. In tutti e tre le sfide è stata la squadra di casa ad avere la meglio. Andiamo a vedere nel dettaglio l’andamento dei tre incontri pomeridiani. successo convincente per Treviso nel match contro Reggio Emilia (86-76). L’inizio di partita è equilibrato: da una parte regala spettacolo Mikael Levon Hopkins, dall’altra risponde presente Nicola Akele e dopo poco più di otto minuti il risultato è sul 13-13. Le triple di Giordano Bortolani e Matteo Imbrò portano avanti di 5 la squadra di casa ad inizio secondo quarto (21-16), ma poi il ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Continua la decima giornata delladi. Si sono da poco concluse tre partite che hanno visto i seguenti scontri:-Reggio Emilia,-Varese e-Cremona. In tutti e tre le sfide è stata la squadra di casa ad avere la meglio. Andiamo a vedere nel dettaglio l’andamento dei tre incontri pomeridiani.convincente pernel match contro Reggio Emilia (86-76). L’inizio di partita è equilibrato: da una parte regala spettacolo Mikael Levon Hopkins, dall’altra risponde presente Nicola Akele e dopo poco più di otto minuti il risultato è sul 13-13. Le triple di Giordano Bortolani e Matteo Imbrò portano avanti di 5 la squadra di casa ad inizioquarto (21-16), ma poi il ...

