Basket, Serie A 2021-2022: Macura incanta e Tortona sconfigge la Fortitudo Bologna (Di lunedì 6 dicembre 2021) Vittoria di Tortona nel posticipo della decima giornata della Serie A 2021-2022 di Basket. I piemontesi superano per 76-64 la Fortitudo Bologna e conquistano la quinta vittoria in stagione. Per gli emiliani, invece, arriva l’ottava sconfitta stagionale che vale l’ultima posizione in classifica. Pronti-via ed è subito grande equilibrio. Da una parte incanta la coppia Jamarr Sanders-Chris Wright, dall’altra rispondono presente Geoffrey Groselle e il nuovo innesto Vasilis Charalampopoulos e il risultato arriva sul 19-17. La partita continua punto a punto anche nel secondo periodo: per Tortona segna 6 punti JP Macura, mentre per gli ospiti ci pensano le triple di James Feldeine e Jon Axel Gudmundsson a tenere sotto ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 dicembre 2021) Vittoria dinel posticipo della decima giornata delladi. I piemontesi superano per 76-64 lae conquistano la quinta vittoria in stagione. Per gli emiliani, invece, arriva l’ottava sconfitta stagionale che vale l’ultima posizione in classifica. Pronti-via ed è subito grande equilibrio. Da una partela coppia Jamarr Sanders-Chris Wright, dall’altra rispondono presente Geoffrey Groselle e il nuovo innesto Vasilis Charalampopoulos e il risultato arriva sul 19-17. La partita continua punto a punto anche nel secondo periodo: persegna 6 punti JP, mentre per gli ospiti ci pensano le triple di James Feldeine e Jon Axel Gudmundsson a tenere sotto ...

