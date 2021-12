Basket femminile | Serie A1 2021-2022 | Schio espugna Campobasso nel big match e resta imbattuta | vincono anche Venezia e Geas

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) Tantissimo da raccontare nelle trame della nona giornata del campionato diA1. Tre vittorie in trasferta su cinque, un tempo supplementare, notevoli pzioni hanno contrassegnato le performance sui parquet d’Italia, che andiamo a riassumere in breve. LIMONTA COSTA MASNAGA-UMANA REYER55-69 Semplicemente, la partita che conferma quanto si sapeva già: in A1 quest’anno non c’è nulla di scontato e tutto può sempre succedere,quando il risultato diventa quello previsto. Costa Masnaga, la squadra più giovane per età media in campionato, spaventa la squadra detentrice del tricolore con Laura Spreafico e le due Villa in grande spolvero. Ma se Eleonora si rivela (se non è una rivelazione) con 10 punti, Matilde, pur nei suoi 18, spaventa ...