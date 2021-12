Barbara D'Urso la notizia shock: "Potrei essere disponibile" (Di domenica 5 dicembre 2021) Non è più un mistero che il programma 'Pomeriggio 5' condotto da Barbara D'Urso, dopo i cambiamenti voluti dai vertici dell'azienda, non riesca più a fare gli ascolti di qualche tempo fa. Proprio per questo motivo sembra che la stessa posizione di Barbara sia in discussione, potrebbe perdere anche lo spazio pomeridiano concesso alla sua trasmissione che passerebbe nelle mani di qualcun altro. E' anche vero che Barbara D'Urso è una presentatrice con molta esperienza, che è riuscita a tenere testa a situazioni molto difficili (il suo programma era quello più visto in assoluto durante il periodo di lockdown) e che è molto amata dal pubblico: per non perdere la presenza della conduttrice, che ha già ricevuto proposte da altre emittenti, i vertici dell'azienda le hanno proposto di condurre un altro ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 5 dicembre 2021) Non è più un mistero che il programma 'Pomeriggio 5' condotto daD', dopo i cambiamenti voluti dai vertici dell'azienda, non riesca più a fare gli ascolti di qualche tempo fa. Proprio per questo motivo sembra che la stessa posizione disia in discussione, potrebbe perdere anche lo spazio pomeridiano concesso alla sua trasmissione che passerebbe nelle mani di qualcun altro. E' anche vero cheD'è una presentatrice con molta esperienza, che è riuscita a tenere testa a situazioni molto difficili (il suo programma era quello più visto in assoluto durante il periodo di lockdown) e che è molto amata dal pubblico: per non perdere la presenza della conduttrice, che ha già ricevuto proposte da altre emittenti, i vertici dell'azienda le hanno proposto di condurre un altro ...

