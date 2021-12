Bane, che record! Guarda i suoi 29 punti che portano Memphis alla vittoria (Di domenica 5 dicembre 2021) Desmond Bane ha firmato il suo record di carriera (29 punti) per guidare una Memphis priva sempre di Ja Morant alla vittoria contro dei Dallas Mavericks privi del loro top tandem Doncic - Porzingis. ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 5 dicembre 2021) Desmondha firmato il suo record di carriera (29) per guidare unapriva sempre di Ja Morantcontro dei Ds Mavericks privi del loro top tandem Doncic - Porzingis. ...

Advertising

lokifriggachild : ho messo la data di nascita sappiate che é falsa falsissima é il compleanno di Magus Bane, non il mio - _pad_foot : Buongiorno oggi mi sono svegliata pensando che non posso nemmeno immaginare un mondo con Magnus Bane senza Alec Lig… - mashkyufriends : RT @WillHerondaleJM: 'C'è un'anima sotto tutta quella spacconeria. E poi è davvero vivo, una delle persone più vive che io abbia mai conosc… - WillHerondaleJM : 'C'è un'anima sotto tutta quella spacconeria. E poi è davvero vivo, una delle persone più vive che io abbia mai conosciuto.' —Magnus Bane - pamsreduaram : Ho fatto bene a leggerlo immediatamente dopo The Bane Chronicles. Peccato che, come ho già detto, ricordassi pochis… -