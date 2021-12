Ballando | Selvaggia Lucarelli gelida con Morgan e poi alle votazioni …

Leggi su baritalianews

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata dicon le stelle e di certo non sono mancati i momenti entusiasmanti ed i colpi di scena. Uno dei momenti più attesi è stato sicuramente quello relativo all’esibizione die Alessandra Tripoli. I due hanno ballato sulle note di Volare e sembra che abbiano cercato in qualche modo di stupire i giurati del programma con il cha cha. Al termine della loro esibizione, però, i commenti dei giudici non sono stati quelli che entrambi si immaginavano. Ma cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza.con le stelle,e Alessandra Tripoli ballano il cha cha Come abbiamo avuto modo di anticipare, nel corso della serata di ierie la sua maestra di ballo hanno tentato di sorprendere i giuratiun ...