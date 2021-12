Ballando con le Stelle | le lacrime di gioia di Sara Di Vaira | nel torneo “On the Road” la figlia passa il turno

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sorpresa acon le. Brenda Gozzoli, una bambina che si è esibita nel‘On the”, ha svelato di essere ladiDidiper una delle insegnanti del dance show condotto da Milly Carlucci quando la piccola si è esibita e hato il. Brenda ha vinto la sfida con Leonardo acon te 2021 e ha superato ilper ladella madre. «Leonardo è l’essenza della danza classica mentre Brenda Gozzoli è la tecnica e l’energia dance», ha detto in diretta Milly Carlucci prima di svelare il verdetto e di mandare in onda le immagini di. La baby ballerina ha raccontanto di ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - zazoomblog : Ascolti tv Claudio Baglioni contro Ballando con le Stelle: chi ha vinto - #Ascolti #Claudio #Baglioni #contro… - zazoomblog : Ballando con le stelle 2021: la svolta sempre più sexy di Arisa - #Ballando #stelle #2021: #svolta -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Mentre Alvise Rigo , impegnato come concorrente nello showle Stelle , sarà in studio per raccontare la sua vita da sportivo e come dai campi di rugby sia riuscito ad approdare allo show ...Redazione Sorrisi Rai1le Stelle : 3.807.000 spettatori (share 23,4%). Canale 5 Uà " Uomo di Varie Età : 2.322.000 spettatori (share 14%). Rai3 Sapiens " Un solo pianeta : 1.071.000 spettatori (share 5,7%). ...Ieri sera a Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi è stata costretta a saltare la puntata a causa di un infortunio al piede ...C'è anche una vasca da bagno nell'esibizione della cantante e del compagno di ballo Vito, ad accentuare la sensualità che è la chiave della partecipazione al programma per la vincitrice di Sanremo. E ...