Azor, Andreas Fontana: “Raccontando gli affari tra Svizzera e Argentina, ho mostrato l'elefante nella stanza” (Di domenica 5 dicembre 2021) L'intervista ad Andreas Fontana, il regista dell'acclamato Azor, opera prima che racconta le relazioni tra banche svizzere e dittatura Argentina, dal 3 dicembre su Mubi. L'Argentina della dittatura militare. La Svizzera dei banchieri e affaristi. Il regista ginevrino Andreas Fontana esplora il connubio tra questi due mondi in Azor, felice opera d'esordio che, dopo il passaggio ai Festival di Locarno e Londra, è disponibile in streaming su Mubi dal 3 dicembre. Per raccontare questa discesa negli inferi in giacca e cravatta, Fontana si affida a un perfetto alter-ego, l'italo belga Fabrizio Rongione, che interpreta un banchiere svizzero intento a far visita ai suoi facoltosi clienti in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 dicembre 2021) L'intervista ad, il regista dell'acclamato, opera prima che racconta le relazioni tra banche svizzere e dittatura, dal 3 dicembre su Mubi. L'della dittatura militare. Ladei banchieri esti. Il regista ginevrinoesplora il connubio tra questi due mondi in, felice opera d'esordio che, dopo il passaggio ai Festival di Locarno e Londra, è disponibile in streaming su Mubi dal 3 dicembre. Per raccontare questa discesa negli inferi in giacca e cravatta,si affida a un perfetto alter-ego, l'italo belga Fabrizio Rongione, che interpreta un banchiere svizzero intento a far visita ai suoi facoltosi clienti in ...

