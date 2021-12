Aurora compie 25 anni: la felicità di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti (Di domenica 5 dicembre 2021) Buon compleanno ad Aurora Ramazzotti, che soffia su 25 candeline. E a festeggiare con lei, coloro che l’hanno sostenuta fin dal suo primo respiro: papa Eros, che le ha riservato una sorpresa, e mamma Michelle Hunziker, che è al settimo cielo in vista di questa ricorrenza speciale. Al suo fianco c’è anche Goffredo Cerza, il grande amore della sua vita. Aurora Ramazzotti compie 25 anni: la festa e gli auguri di Michelle ed Eros Sarà un weekend di festa per Aurora Ramazzotti, che ha deciso di festeggiare i suoi 25 anni in grande stile. Per iniziare, infatti, ha organizzato una cena e, poi, un meraviglioso pigiama party, a cui hanno preso parte i suoi ... Leggi su dilei (Di domenica 5 dicembre 2021) Buon compleanno ad, che soffia su 25 candeline. E a festeggiare con lei, coloro che l’hanno sostenuta fin dal suo primo respiro: papa, che le ha riservato una sorpresa, e mamma, che è al settimo cielo in vista di questa ricorrenza speciale. Al suo fianco c’è anche Goffredo Cerza, il grande amore della sua vita.25: la festa e gli auguri diedSarà un weekend di festa per, che ha deciso di festeggiare i suoi 25in grande stile. Per iniziare, infatti, ha organizzato una cena e, poi, un meraviglioso pigiama party, a cui hanno preso parte i suoi ...

Advertising

NaomNoemi : RT @VanityFairIt: Tanti auguri ad Aurora Ramazzotti che compie 25 anni e a tutti i #Sagittario nati oggi. Come andrà la vostra giornata e q… - VanityFairIt : Tanti auguri ad Aurora Ramazzotti che compie 25 anni e a tutti i #Sagittario nati oggi. Come andrà la vostra giorna… - felix__dp : Leggo qui sopra che c'è chi compie lunghi viaggi per guardare l'aurora boreale. Io ho appena comprato un pigiama nu… -