Audi Sport Quattro - Accorciata e potenziata per il Gruppo B

Leggi su quattroruote

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il restomod della E-Legend EL1 si rifà dichiaratamente a una delle più affascinanti vetture nate per soddisfare i regolamenti diB: l'. Che non è da confondere con ladel 1980, quella che di fatto ha rivoluzionato i rally con la trazione integrale, bensì l'originale modello nato da una sua costola per stare al passo con la concorrenza. Se prima degli anni Ottanta le vetture da rally erano strettamente derivate dalla serie, i nuovi regolamentiivi avevano concesso la libertà di realizzare veri e propri prototipi, basta ricordare mostri come la 205 T16 o la Lancia Delta S4 per comprendere l'entità del fenomeno. Più svelta. Uno dei limiti dell', di fatto una street legal, era l'agilità: passo lungo e ...