Attraversa la strada, viene falciato da un'auto: bambino di 9 anni portato al Salesi in gravi condizioni (Di domenica 5 dicembre 2021) CHIARAVALLE - Un grave incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 8,30, in via Sant'Andrea, davanti al campo sportivo dei Pini. Un bambino di 9 anni è stato investito da un'auto, condotta da ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 5 dicembre 2021) CHIARAVALLE - Un grave incidente è avvenuto questa mattina, attorno alle 8,30, in via Sant'Andrea, davanti al campo sportivo dei Pini. Undi 9è stato investito da un', condotta da ...

