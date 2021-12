Atletico Madrid, si ferma Savic: guai in vista della Champions League (Di domenica 5 dicembre 2021) Infortunio Savic: contrattura muscolare per il difensore dell’Atletico Madrid, che salterà il match di Champions League contro il Porto Piove sul bagnato in casa Atletico Madrid dopo la sconfitta subita in Liga contro il Maiorca. La squadra di Diego Simeone dovrà fare a meno di Stefan Savic in occasione della decisiva sfida di Champions League contro il Porto. Come riportato da AS, il difensore è stato fermato da una contrattura muscolare. Gli unici centrali a disposizione saranno Hermoso e Gimenez (Felipe è squalificato). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Infortunio: contrattura muscolare per il difensore dell’, che salterà il match dicontro il Porto Piove sul bagnato in casadopo la sconfitta subita in Liga contro il Maiorca. La squadra di Diego Simeone dovrà fare a meno di Stefanin occasionedecisiva sfida dicontro il Porto. Come riportato da AS, il difensore è statoto da una contrattura muscolare. Gli unici centrali a disposizione saranno Hermoso e Gimenez (Felipe è squalificato). L'articolo proviene da Calcio News 24.

