Atalanta formato trasferta | cinque vittorie di seguito fuori casa | un solo precedente

(Di domenica 5 dicembre 2021) E’ un’quella ammirata fino a questo punto. Al Maradona il quinto successo diinVincere indel Napoli, pur pieno di assenze, è stata una dimostrazione di grande forza da parte dell’, giunta così a soli quattro punti dal primo posto. Lo scudetto, con una marcia così, non è più un’utopia. I nerazzurri sono arrivati ieri al quinto successo esterno consecutivo. Una marcia in cui hanno mietuto vittime illustri come la Juventus e, appunto, gli azzurri, eguagliando la striscia del 2020, unico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Atalanta da trasferta: nerazzurri che eguagliano un precedente ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta formato

Il tridente èda Lozano, Mertens ed Elmas. Nell'Pessina e Malinovskyi hanno il compito di assistere Zapata, mentre a centrocampo De Roon e Freuler usano le buone e le cattive nel ...Il Napoli ha lottato con le unghie e con i denti ma si è dovuto inchinare a un'Scudetto. Ma non deve mollare, come stasera. Arriveranno momenti migliori. LE PAGELLE DELL'...L’Atalanta sfida il Villarreal nella sesta giornata della fase a gironi di Champions: tutto sulla gara, le formazioni, dove vederla in tv e streaming ...E’ un’Atalanta formato trasferta quella ammirata fino a questo punto. Al Maradona il quinto successo di seguito in trasferta Vincere in casa del Napoli, pur pieno di assenze, è stata una dimostrazione ...