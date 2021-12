Assunzioni obbligatorie disabili: aumentano le sanzioni per i datori di lavoro (Di domenica 5 dicembre 2021) Annamaria Villafrate - lavoro dei disabili: dal 1° gennaio 2022 sale l'importo del contributo esonerativo a carico dei datori e la sanzione per il mancato invio del prospetto. Leggi su studiocataldi (Di domenica 5 dicembre 2021) Annamaria Villafrate -dei: dal 1° gennaio 2022 sale l'importo del contributo esonerativo a carico deie la sanzione per il mancato invio del prospetto.

Advertising

TerrinoniL : Assunzioni obbligatorie disabili: aumentano le sanzioni per i datori di lavoro - ginugiola : RT @AvvCanu: Assunzioni obbligatorie disabili: aumentano le sanzioni per i datori di lavoro - StudioCanu : Assunzioni obbligatorie disabili: aumentano le sanzioni per i datori di lavoro - StudioCanu : Assunzioni obbligatorie disabili: aumentano le sanzioni per i datori di lavoro - AvvCanu : Assunzioni obbligatorie disabili: aumentano le sanzioni per i datori di lavoro -