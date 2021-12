Ascolti TV | Sabato 4 dicembre 2021. Floppa Baglioni (14% – 2.3 mln), vola Ballando (23.4% – 3.8 mln, Tutti in Pista 19.4% – 4.3 mln) (Di domenica 5 dicembre 2021) Uà - Michelle Hunziker e Claudio Baglioni (da Facebook) Nella serata di ieri, Sabato 4 dicembre 2021, su Rai1 Ballando con le Stelle, in onda dalle 21.39 alle 25.01, ha conquistato 3.807.000 spettatori pari al 23.4% di share (il segmento iniziale Tutti in Pista, in onda dalle 20.42 alle 21.36, ha segnato il 19.4% con 4.395.000 spettatori). Su Canale 5 Uà – Uomo di Varie Età, in onda dalle 21.44 alle 24.47, ha raccolto davanti al video 2.322.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 il S.W.A.T. è stato seguito da 939.000 spettatori (4.2%) e Clarice da 428.000 (2.2%). Su Italia 1 Dragon Trainer hanno intrattenuto 826.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.071.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 5 dicembre 2021) Uà - Michelle Hunziker e Claudio(da Facebook) Nella serata di ieri,, su Rai1con le Stelle, in onda dalle 21.39 alle 25.01, ha conquistato 3.807.000 spettatori pari al 23.4% di share (il segmento inizialein, in onda dalle 20.42 alle 21.36, ha segnato il 19.4% con 4.395.000 spettatori). Su Canale 5 Uà – Uomo di Varie Età, in onda dalle 21.44 alle 24.47, ha raccolto davanti al video 2.322.000 spettatori pari al 14% di share. Su Rai2 il S.W.A.T. è stato seguito da 939.000 spettatori (4.2%) e Clarice da 428.000 (2.2%). Su Italia 1 Dragon Trainer hanno intrattenuto 826.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 1.071.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rete4 ...

Advertising

infoitcultura : Ascolti tv ieri, sabato 4 dicembre, dati auditel e share: chi ha vinto? - carlo234556 : @famigliasimpson @Aladino_Rm Gli ascolti di ieri sera hanno infatti hanno dimostrato che il sabato sera non è facil… - Luca_zone : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Sabato 4 dicembre 2021· Flop Baglioni 14% (2.3 mln), vola Ballando con le Stelle 23.4% e 3.8 mln (Tutti in… - nico_lai93 : RT @carmelitadurso: Buon sabato amici!! Voi farete ponte?? Io resto a Milano e lunedì sono di nuovo insieme a voi… Grazie anche per gli asc… - flo23baglioni : RT @CinguettaTV: Ma cosa è stato stasera questo show?Non mi esprimo sugli ascolti ma non si vedevano programmi così penso da anni Sanremo c… -