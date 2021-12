Ascolti tv 4 dicembre 2021: stravince “Ballando con le Stelle” al 23.4% (Di domenica 5 dicembre 2021) Una vittoria di quasi 10 punti di share non può che essere definita stracciante. Gli Ascolti tv in prime time di ieri 4 dicembre 2021 decretano che la corona del sabato sera la indossa Milly Carlucci e la sua Ballando con le Stelle, che fino all’una di notte ha primeggiato con 3.807.000 spettatori pari al … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 5 dicembre 2021) Una vittoria di quasi 10 punti di share non può che essere definita stracciante. Glitv in prime time di ieri 4decretano che la corona del sabato sera la indossa Milly Carlucci e la suacon le, che fino all’una di notte ha primeggiato con 3.807.000 spettatori pari al … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

see_lallero : #BallandoConLeStelle (dopo diverso tempo) vince la serata, #Uà non fa fare 'Uà' a Canale 5. - bakeoffitalia : Ascolti Tv ieri venerdì 3 dicembre 2021 vince The Voice Senior bene Crozza - Dituttounpop - fabiofabbretti : Si allungano le distanze anche tra il segmento Tutti in Pista di #BallandoConLeStelle (4,4 mln - 19.4%) e… - zazoomblog : Ascolti tv sabato 4 dicembre: Ballando con le stelle Ua’ – Uomo di varie età Sapiens - #Ascolti #sabato #dicembre:… - giorgia_16_ : RT @fashionsoaptv: ??Love is in the air fa il PROPRIO RECORD di ASCOLTI nella giornata di venerdì 3 dicembre!???????? ??(1.937.000 telespettato… -