Ascolti 4 dicembre, Ballando con le Stelle contro Uà: ecco chi ha vinto

Ieri sera, sabato 4 dicembre, è andata in onda l'ottava puntata di Ballando con le Stelle che ha visto l'eliminazione di Andrea Iannone, mentre su Canale 5 c'è stata la prima puntata di Uà, lo show di Claudio Baglioni. L'8^ puntata di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci ha totalizzato 3.807.000 telespettatori, pari al 23,4% di share; mentre la prima puntata di Uà con Claudio Baglioni ha fatto 2.322.000 telespettatori, pari al 14% di share.

Ballando con le Stelle 2021, Ascolti
16 ottobre: 3.991.000 telespettatori, pari al 23,93% di share
23 ottobre: 3.716.000 telespettatori, pari al 22,3% di share
30 ottobre: 3.578.000 telespettatori, pari al 21,81% di share
6 novembre: 3.653.000 telespettatori, pari al 20,5%

