Ascoli-Parma | Serie B | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021)al “Del Duca” questo pomeriggio alle 14.00 per la 16a giornata del campionato diB 21-22. I bianconeri cercano la prestazione giusta per dare seguito al proprio cammino in campionato, anche se l’avversario odierno ha l’esigenza di muovere comunque la propria classifica, per non venir risucchiato nei posti che vorrebbero dire playout. Così ledella gara. Statistiche e curiosità diL’approccia l’ottavo impegno casalingo, dopo una bella striscia di risultati positivi fatta 2 2 pareggi (Pisa, Monza) e 3 vittorie (LR Vicenza, Pordenone, Reggina). In particolare nella gara vinta dalla squadra di Sottil martedì scorsa in quel di Reggio Calabria, la doppietta di Sabiri ha reso ininfluente la ...