Arriva in caserma in monopattino, ne esce a bordo della Gazzella: era coinvolta nel giro di estorsioni in carcere (Di domenica 5 dicembre 2021) Latina: Entra in caserma in monopattino ed esce in “Gazzella”. Era stata “invitata” dai Carabinieri per una notifica ma non sospettava di dover ricevere di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sono stati i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, unitamente a quelli della Stazione di Pontinia e al personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria di Roma, a dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Dott. Mario La Rosa, G.I.P. del Tribunale di Latina, su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, Dott. Andrea D’Angeli, nei confronti di una persona ritenuta responsabile dei reati di estorsione continuata in concorso. L’operazione di polizia è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021) Latina: Entra ininedin “”. Era stata “invitata” dai Carabinieri per una notifica ma non sospettava di dover ricevere di un’ordinanza di custodia cautelare in. Sono stati i militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, unitamente a quelliStazione di Pontinia e al personale del Nucleo Investigativo CentralePolizia Penitenziaria di Roma, a dare esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Dott. Mario La Rosa, G.I.P. del Tribunale di Latina, su richiesta del Sostituto ProcuratoreRepubblica presso il Tribunale di Latina, Dott. Andrea D’Angeli, nei confronti di una persona ritenuta responsabile dei reati di estorsione continuata in concorso. L’operazione di polizia è ...

