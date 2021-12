Arriva il Super Green Pass | cosa cambia a partire da domani

(Di domenica 5 dicembre 2021) Al via dail. Il decreto legge era stato approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri lo scorso 24 novembre e rimarrà in vigore almeno fino al prossimo 15 gennaio. Per le settimane successive al 15 gennaio 2022 si valuterà l’andamento epidemiologico e la situazione ospedaliera. Quello che non cambierà, ada, saranno gli strumenti a disposizione per la diagnosi da infezione da Sars-CoV-2 (e varianti). I tamponi utilizzati finora (quelli che permettono di ricevere il), molecolari e antigenici (o rapidi) continueranno a essere usati e anche la durata del certificato verde da tampone rimarrà la stessa (48 ore). La durata della certificazione verdea invece, ufficialmente, dai 12 ...

Elisabe94838092 : RT @fattoquotidiano: SUPER GREEN PASS, ECCO LE REGOLE Da domani, lunedì 6 dicembre, arriva il Green pass rafforzato e quello base viene es… - TommyBrain : LuogoComune:Arriva il super greenpass - IacobellisT : LuogoComune:Arriva il super greenpass - StaserasolounTG : RT @fattoquotidiano: SUPER GREEN PASS, ECCO LE REGOLE Da domani, lunedì 6 dicembre, arriva il Green pass rafforzato e quello base viene es… - fattoquotidiano : SUPER GREEN PASS, ECCO LE REGOLE Da domani, lunedì 6 dicembre, arriva il Green pass rafforzato e quello base viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Super

CORONAVIRUSGreen pass, ecco da quando scatta e come ottenere la Certificazione verde COME ... E dal 6 dicembreil Green pass rafforzato: vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti ......con redditi bassissimiun Natale un po' meno amaro. Sono in arrivo infatti due tipi di ' bonus Natale' che riguardano da una parte i pensionati e dall'altra le famiglie in difficoltà....Negli ultimi giorni molti italiani, fra i 25 mila e i 30 mila al giorno, hanno scelto di vaccinarsi per la prima volta. Può essere utile ricordare loro in quanto tempo viene generato ...L’ingegnere di Sinergie: «Agenzie immobiliari a caccia di case perché tutto quello che era da ristrutturare è stato venduto» ...