Arbitro Real Madrid Inter | designato il fischietto del match

Advertising

sportface2016 : Gli arbitri di #MilanLiverpool e #RealMadridInter - imepicbrozo77 : RT @internewsit: Real Madrid-Inter, Brych l’arbitro della partita di Champions League - - news24_inter : Designato l'arbitro per #RealInter ???? - infoitsport : Real Madrid-Inter, Brych l’arbitro della partita di Champions League - INTER291103 : RT @internewsit: Real Madrid-Inter, Brych l’arbitro della partita di Champions League - -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitro Real

Commenta per primo Sarà il tedesco Felix Brych a dirigereMadrid - Inter , match valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. La designazione completa:: Felix Brych (GER) Assistenti : Mark Borsch (GER) e Stefan Lupp (...E' il tedesco Felix Brych l'designato a dirigere al Santiago BernabeuMadrid - Inter, sfida per il primo posto nel Gruppo D di Champions League, in programma martedì 7, giorno di Sant'Ambrogio solitamente nefasto ...E’ l’olandese Danny Makkelie l’arbitro scelto per dirigere Milan-Liverpool, match della sesta giornata dei gironi di Champions League. La sfida del Meazza, in programma martedì sera, vedrà come assist ...ARBITRO REAL MADRID-INTER (martedì 7 dicembre ore 21.00). CHAMPIONS LEAGUE – 6ª GIORNATA GRUPPO D. Arbitro: Felix Brych (Germania). Assistenti arbitrali: Mark Borsch (Germania) – Stefan Lupp (Germania ...