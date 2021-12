Arabia Saudita, progetto Jafurah Development Program: contratto da 750 milioni di dollari per Saipem (Di domenica 5 dicembre 2021) Saipem ha firmato con Saudi Aramco un nuovo contratto relativo al progetto Jafurah Development Program in Arabia Saudita. Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di raccolta degli idrocarburi e il trasporto del gas e del condensato al nuovo impianto Jafurah, nella provincia orientale dell’Arabia Saudita. Inoltre, Saipem si occuperà di realizzare il sistema per trasportare l’acqua derivante dalla separazione dal gas trattato. Il contratto ha un valore complessivo di circa 750 milioni di USD. Il contratto, del tipo EPC (Engineering, Procurement, Construction), comprende l’ingegneria, la fornitura dei ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 dicembre 2021)ha firmato con Saudi Aramco un nuovorelativo alin. Ilprevede la realizzazione di un sistema di raccolta degli idrocarburi e il trasporto del gas e del condensato al nuovo impianto, nella provincia orientale dell’. Inoltre,si occuperà di realizzare il sistema per trasportare l’acqua derivante dalla separazione dal gas trattato. Ilha un valore complessivo di circa 750di USD. Il, del tipo EPC (Engineering, Procurement, Construction), comprende l’ingegneria, la fornitura dei ...

