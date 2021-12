Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: Le Indagini sull’Assassinio di Felicia! (Di domenica 5 dicembre 2021) Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: Felicia ha perso la Vita in circostanze misteriose e così, grazie a Marcos, iniziano le Indagini per trovare un colpevole. Lentamente si scopre la verità su quanto accaduto alla Pasamar… Nelle Puntate Spagnole di Una Vita, i telespettatori dovranno dire addio a diversi personaggi, tra cui anche quello di Felicia. Dopo aver coronato il suo sogno di sposarsi con Marcos, purtroppo la Pasamar perde la Vita e fin da subito i sospetti su quello che sia realmente successo aumentano. Ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Una Vita, Puntate Spagnole: autopsia a Felicia! Ad Una ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 5 dicembre 2021)Una: Felicia ha perso lain circostanze misteriose e così, grazie a Marcos, iniziano leper trovare un colpevole. Lentamente si scopre la verità su quanto accaduto alla Pasamar… Nelledi Una, i telespettatori dovranno dire addio a diversi personaggi, tra cui anche quello di Felicia. Dopo aver coronato il suo sogno di sposarsi con Marcos, purtroppo la Pasamar perde lae fin da subito i sospetti su quello che sia realmente successo aumentano. Ecco che cosa sta per succedere.Una: autopsia aAd Una ...

