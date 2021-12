Anticipazioni Una Vita dal 6 al 10 dicembre 2021: il dubbio di Genoveva (Di domenica 5 dicembre 2021) Nelle Anticipazioni della soap opera spagnola Una Vita dal 6 al 10 dicembre 2021 vedremo Genoveva seriamente in difficoltà dopo aver realizzato lo stato di Felipe che forse non ha completamente perso la memoria come vorrebbe far credere. Anticipazioni Una Vita dal 6 al 8 dicembre 2021: il dubbio di Genoveva Genoveva inizia a dubitare seriamente della instabilità di Felipe al punto che pensa di essere vittima di un suo segreto piano. In questo modo l’uomo può esercitare la sua subdola vendetta. Per questo motivo la donna inizierà a metterlo alla prova per capire se c’è qualcosa di vero nei suoi sospetti. Qualcuno a lei vicino potrebbe risolvere questo enigma, ma a quale prezzo? Una ... Leggi su anticipazioni (Di domenica 5 dicembre 2021) Nelledella soap opera spagnola Unadal 6 al 10vedremoseriamente in difficoltà dopo aver realizzato lo stato di Felipe che forse non ha completamente perso la memoria come vorrebbe far credere.Unadal 6 al 8: ildiinizia a dubitare seriamente della instabilità di Felipe al punto che pensa di essere vittima di un suo segreto piano. In questo modo l’uomo può esercitare la sua subdola vendetta. Per questo motivo la donna inizierà a metterlo alla prova per capire se c’è qualcosa di vero nei suoi sospetti. Qualcuno a lei vicino potrebbe risolvere questo enigma, ma a quale prezzo? Una ...

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una Una Vita Anticipazioni 6 dicembre 2021: Genoveva nel mirino di Mendez Una Vita Anticipazioni: Genoveva sospetta di Laura Il piano con Felipe sembra funzionare , l'Alvarez Hermoso continua a non ricordare nulla e il suo amico Ramon , in debito con la Salmeron, ha finito ...

Una Vita anticipazioni: "Marcia era la tua amante!", Felipe sotto shock Cosa accadrà tra Genoveva e Felipe? La Salmeron scoprirà che Felipe ha trovato in casa tra le sue cose il fazzoletto bianco di Marcia. Le anticipazioni di Una Vita ci svelano che Felipe scoprirà la ve ...

