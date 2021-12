Anticipazioni Tempesta d’Amore puntate dal 6 al 12 dicembre 2021 | il piano di Christoph

(Di domenica 5 dicembre 2021) Nelledal 6 al 12della soap opera bavaresevedremoseriamente intenzionato a vendicarsi di Ariane per tutto il male che gli ha fatto.dal 6 al 9: ildivuole a tutti i costi vendicarsi di Ariane e per questo motivo che chiede al dottor Kamml di fare qualcosa per lui. Il suoè quello di farle credere di avere un tumore, in modo che possa farla soffrire nel profondo. Così l’uomo le fa la visita e alla fine le comunica il triste annuncio. Possiamo immaginare la sua reazione, ma ...

Advertising

zazoomblog : Tempesta damore anticipazioni 5 dicembre: Christoph ricatta il dottor Kamml - #Tempesta #damore #anticipazioni - infoitcultura : Tempesta D'Amore anticipazioni: il passato ritorna, Cornelia disperata - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: ERIK conosce sua figlia JOSIE! - ParliamoDiNews : Anticipazioni Tempesta d`amore: ERIK conosce sua figlia JOSIE | Puntate tedesche #anticipazioni #tempesta #damore… - infoitcultura : Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Robert folle di gelosia per Cornelia e Christoph! -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Tempesta

In Germania non si parla d'altro che del clamoroso ritorno di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), che rientrerà in scena come protagonista della diciottesima stagione did'amore . E, come prevedibile, non resterà a lungo solo?d'amore,puntate italiane: Erik cade nel tranello di Lars Nelle puntate italiane dal 5 all'11 dicembre did'amore , Lars architetterà un tranello per Erik: dirà all'...In Germania non si parla d’altro che del clamoroso ritorno di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), che rientrerà in scena come protagonista della diciottesima ...Tempesta d’amore: tutte le anticipazioni e gli aggiornamenti della soap opera tedesca riguardo la puntata di oggi Domenica 5 Dicembre. Dopo tanto ...