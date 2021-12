Andrea Camilleri, le figlie ritrovano in cantina scritti e altri documenti inediti (Di domenica 5 dicembre 2021) Una grande scoperta per tutti gli appassionati di . Andreina e Mariolina, le figlie dello scrittore morto nel luglio 2019, hanno annunciato di aver ritrovato , in un garage e in una cantina, una serie ... Leggi su leggo (Di domenica 5 dicembre 2021) Una grande scoperta per tutti gli appassionati di . Andreina e Mariolina, ledello scrittore morto nel luglio 2019, hanno annunciato di aver ritrovato , in un garage e in una, una serie ...

Advertising

comunicalonews : Garage e cantina restituiscono le carte intatte di Andrea Camilleri. Faldoni originali, foto di scena, privato. Una… - Calanto3 : RT @Lasiciliaweb: In cantina gli scritti inediti di Camilleri Garage e cantina restituiscono le carte intatte di Andrea Camilleri. Faldoni… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Andrea Camilleri, le figlie ritrovano in cantina scritti e altri documenti inediti - Aquilottoblu : RT @leggoit: Andrea Camilleri, le figlie ritrovano in cantina scritti e altri documenti inediti - elivito : RT @Lasiciliaweb: In cantina gli scritti inediti di Camilleri Garage e cantina restituiscono le carte intatte di Andrea Camilleri. Faldoni… -