Anche Taylor Swift ha indossato la sua versione del Revenge Dress

Taylor Swift sa bene come vendicarsi delle relazioni che le hanno spezzato il cuore e, seguendo l'esempio di Diana Spencer, ha proposto una versione moderna dell'iconico Revenge Dress. Nel giorno in cui il principe Carlo ha annunciato al mondo intero di aver avuto una relazione extraconiugale con Camilla, Lady Diana presenziava ad un evento di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

